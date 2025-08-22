Tour de l’Arédie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tour de l’Arédie

Tour de l’Arédie Plan d’eau de la grande prairie 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

De la Coulée verte au bois des Rouyers, en passant par la combe du Maine, cette randonnée vous réserve de belles découvertes et beaux paysages platanes centenaires, écluses, passerelles et autres vestiges bordent la Charente à Saint-Yrieix et Angoulême.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

From the Coulée verte to the Bois des Rouyers, via the Combe du Maine, this hike is full of beautiful discoveries and landscapes: century-old plane trees, locks, footbridges and other relics line the Charente at Saint-Yrieix and Angoulême.

Deutsch :

Von der Coulée verte über die Combe du Maine bis zum Bois des Rouyers hält diese Wanderung schöne Entdeckungen und Landschaften für Sie bereit: Hundertjährige Platanen, Schleusen, Stege und andere Relikte säumen die Charente in Saint-Yrieix und Angoulême.

Italiano :

Dalla Coulée Verte al Bois des Rouyers, passando per la Combe du Maine, questa passeggiata è ricca di scoperte meravigliose e di splendidi paesaggi: platani secolari, chiuse, passerelle e altre vestigia costeggiano le rive della Charente a Saint-Yrieix e Angoulême.

Español :

Desde la Coulée Verte hasta el Bois des Rouyers, pasando por la Combe du Maine, este paseo está lleno de maravillosos descubrimientos y bellos paisajes: plátanos centenarios, esclusas, pasarelas y otras reliquias bordean las orillas de la Charente en Saint-Yrieix y Angulema.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme