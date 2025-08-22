Parcours de running « Au bord du fleuve Charente » Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Parcours de running « Au bord du fleuve Charente » Saint-Yrieix-sur-Charente Charente vendredi 1 mai 2026.
Parcours de running Au bord du fleuve Charente
Parcours de running Au bord du fleuve Charente Rue du Plan d’eau 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine
Le fleuve Charente trace son chemin à travers nos vertes campagnes…Paysages champêtres, douceur de l’eau, platanes centenaires, ce parcours vous promet de belles découvertes sur l’ancien chemin de halage où l’histoire se mêle à la nature préservée.
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
The Charente River traces its way through our green countryside… Rural landscapes, gentle waters, century-old plane trees, this route promises some wonderful discoveries on the old towpath, where history blends with unspoilt nature.
Deutsch :
Der Fluss Charente zieht seine Bahn durch unsere grünen Landschaften…Ländliche Landschaften, sanftes Wasser, hundertjährige Platanen diese Strecke verspricht Ihnen schöne Entdeckungen auf dem alten Treidelpfad, wo sich die Geschichte mit der geschützten Natur vermischt.
Italiano :
Il fiume Charente si snoda attraverso la nostra campagna verde… Paesaggi pastorali, acque dolci, platani centenari: questo percorso promette delle belle scoperte lungo l’antica strada alzaia, dove la storia si fonde con la natura incontaminata.
Español :
El río Charente serpentea a través de nuestra verde campiña… Paisajes pastorales, aguas mansas, plátanos centenarios: esta ruta promete maravillosos descubrimientos a lo largo del antiguo camino de sirga, donde la historia se mezcla con la naturaleza virgen.
