Circuit VTT Bois de la Brosse Varennes-Vauzelles Nièvre

Circuit VTT Bois de la Brosse En VTT assistance électrique Facile

Circuit VTT Bois de la Brosse D148 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Ce circuit permet d’arpenter sentiers, allées forestières et petites routes, selon son rythme, pour de simples promenades ou des randonnées plus sportives.

Facile

https://ville-varennes-vauzelles.fr/wp-content/uploads/2018/10/vtt.pdf

English :

This circuit allows you to follow trails, forest paths and small roads at your own pace, for simple strolls or more challenging hikes.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie auf Pfaden, Waldwegen und kleinen Straßen nach Ihrem eigenen Rhythmus wandern, für einfache Spaziergänge oder sportlichere Wanderungen.

Italiano :

Questo percorso permette di esplorare sentieri, stradine forestali e strade secondarie al proprio ritmo, per semplici passeggiate o escursioni più impegnative.

Español :

Esta ruta le permite explorar senderos, pistas forestales y carreteras secundarias a su propio ritmo, para paseos sencillos o excursiones más exigentes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data