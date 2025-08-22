Circuit VTT Bois de la Brosse Varennes-Vauzelles Nièvre
Circuit VTT Bois de la Brosse Varennes-Vauzelles Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT Bois de la Brosse En VTT assistance électrique Facile
Circuit VTT Bois de la Brosse D148 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8500.0 Tarif :
Ce circuit permet d’arpenter sentiers, allées forestières et petites routes, selon son rythme, pour de simples promenades ou des randonnées plus sportives.
Facile
https://ville-varennes-vauzelles.fr/wp-content/uploads/2018/10/vtt.pdf
English :
This circuit allows you to follow trails, forest paths and small roads at your own pace, for simple strolls or more challenging hikes.
Deutsch :
Auf dieser Route können Sie auf Pfaden, Waldwegen und kleinen Straßen nach Ihrem eigenen Rhythmus wandern, für einfache Spaziergänge oder sportlichere Wanderungen.
Italiano :
Questo percorso permette di esplorare sentieri, stradine forestali e strade secondarie al proprio ritmo, per semplici passeggiate o escursioni più impegnative.
Español :
Esta ruta le permite explorar senderos, pistas forestales y carreteras secundarias a su propio ritmo, para paseos sencillos o excursiones más exigentes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data