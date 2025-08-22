Circuit VTT Boucle des 7 gués Bélâbre Indre

Circuit VTT Boucle des 7 gués En VTT

Circuit VTT Boucle des 7 gués 36370 Bélâbre Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 35000.0 Tarif :

Circuit roulant, ponctué de gués difficilement franchissables en période de fortes pluies, pour ceux qui ne sont pas doublés d’une passerelle, et de longs chemins herbeux propres à se muscler les jambes ! La dénivelée cumulée prouve que les contreforts du Massif Central ne sont pas loin.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Circuit VTT -The 7 fords loop

A rolling circuit, punctuated by fords that are difficult to cross in periods of heavy rain, for those who are not equipped with a footbridge, and long grassy paths that are good for building up the legs! The cumulative difference in altitude proves that the foothills of the Massif Central are not f

Deutsch :

Die Strecke ist gut zu bewältigen, mit Furten, die bei starkem Regen nur schwer zu überqueren sind, wenn man keinen Steg hat, und langen Graswegen, auf denen man seine Beine trainieren kann Der kumulierte Höhenunterschied beweist, dass die Ausläufer des Zentralmassivs nicht weit entfernt sind.

Italiano :

Un circuito ondulato, punteggiato da guadi difficili da attraversare in periodi di pioggia intensa, per chi non dispone di una passerella, e da lunghi sentieri erbosi che fanno bene alle gambe! Il dislivello cumulativo dimostra che le propaggini del Massiccio Centrale non sono lontane.

Español :

Un circuito ondulado, salpicado de vados difíciles de cruzar en épocas de fuertes lluvias, para los que no disponen de pasarela, y de largos caminos de hierba que sirven para fortalecer las piernas La diferencia de altitud acumulada demuestra que las estribaciones del Macizo Central no están lejos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire