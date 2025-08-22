Circuit VTT De Bellebouche à la Maison du Parc Saint-Michel-en-Brenne Indre

Circuit VTT De Bellebouche à la Maison du Parc En VTT

Circuit VTT De Bellebouche à la Maison du Parc 36290 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 200 Distance : 43000.0 Tarif :

Ce circuit permet de longer des étangs parmi les plus emblématiques de Brenne: l’étang du Sault, celui de Montiacre, du Blizon, des Vigneaux… La maison du Parc avec le château du Bouchet constituent des points d’ancrage forts de cet itinéraire au même titre que le site de Bellebouche.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Circuit VTT From Bellebouche to Maison du Parc

This circuit allows you to walk along some of the most emblematic ponds of Brenne: the pond of the Sault, the pond of Montiacre, Blizon, Vigneaux… The Maison du Parc and the Château du Bouchet are strong points of anchorage for this itinerary as well as the site of Bellebouche.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie an einigen der bekanntesten Teiche der Brenne vorbei: dem Étang du Sault, dem Étang de Montiacre, dem Étang du Blizon, dem Étang des Vigneaux etc. Das Maison du Parc und das Château du Bouchet sind ebenso wie der Standort Bellebouche wichtige Ankerpunkte dieser Route.

Italiano :

Questo circuito permette di percorrere alcuni degli stagni più emblematici della Brenne: lo stagno del Sault, quello di Montiacre, di Blizon, di Vigneaux… La Maison du Parc e lo Château du Bouchet sono ancore forti di questo itinerario, così come il sito di Bellebouche.

Español :

Este circuito permite recorrer algunos de los estanques más emblemáticos del Brenne: el estanque de la Sault, el de Montiacre, el de Blizon, el de Vigneaux… La Maison du Parc y el Château du Bouchet son fuertes anclas de este itinerario, al igual que el sitio de Bellebouche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire