Circuit VTT Du bois de la Fat à la forêt de Berger Saint-Michel-en-Brenne Indre

Circuit VTT Du bois de la Fat à la forêt de Berger En VTT

Circuit VTT Du bois de la Fat à la forêt de Berger 36290 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 29000.0 Tarif :

L’itinéraire roulant traverse le bois de la Fat et la forêt de Berger qui recèlent de richesses naturelles comme le marais de la Rompure et le marais de l’Ozance. Ils abritent également des monuments mégalithiques.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit VTT From Fat Wood to Berger Forest

The itinerary crosses the Bois de la Fat and the forêt de Berger which conceal natural riches such as the Rompure marsh and the Ozance marsh. They are also home to megalithic monuments.

Deutsch :

Die Rollende Route führt durch den Bois de la Fat und den Wald von Berger, die Naturschätze wie den Sumpf von Rompure und den Sumpf von Ozance bergen. Sie beherbergen auch megalithische Denkmäler.

Italiano :

Il percorso attraversa il Bois de la Fat e la foresta di Berger, ricchi di risorse naturali come la palude di Rompure e la palude di Ozance. Ci sono anche monumenti megalitici.

Español :

La ruta pasa por el Bois de la Fat y el bosque de Berger, ricos en recursos naturales como la marisma de Rompure y la marisma de Ozance. También hay monumentos megalíticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire