Circuit VTT En passant par Mézières-en-Brenne Saint-Michel-en-Brenne Indre

Circuit VTT En passant par Mézières-en-Brenne En VTT

Circuit VTT En passant par Mézières-en-Brenne 36290 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 200 Distance : 41000.0 Tarif :

En passant par Mézières-en-Brenne, capitale historique de la Brenne, vous allez découvrir l’histoire de ce coin de Brenne l’ancienne ligne de chemin de fer Le Blanc Argent (le BA), la maison de maitre des anciennes forges de Corbançon, le site de Notz Marafin et des étangs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Circuit VTT Passing through Mézières-en-Brenne

Passing through Mézières-en-Brenne, the historical capital of the Brenne, you will discover the history of this corner of Brenne: the old railway line Le Blanc Argent (the BA), the master house of the old forges of Corbançon, the site of Notz Marafin and the ponds.

Deutsch :

Wenn Sie durch Mézières-en-Brenne, die historische Hauptstadt der Brenne, fahren, werden Sie die Geschichte dieser Ecke der Brenne entdecken: die alte Eisenbahnlinie Le Blanc Argent (le BA), das Herrenhaus der alten Schmieden von Corbançon, die Stätte Notz Marafin und Teiche.

Italiano :

Passando per Mézières-en-Brenne, la capitale storica della Brenna, scoprirete la storia di questo angolo della Brenna: la vecchia linea ferroviaria Le Blanc Argent (la BA), la casa padronale delle vecchie fucine di Corbançon, il sito di Notz Marafin e gli stagni.

Español :

Pasando por Mézières-en-Brenne, capital histórica de la Brenne, descubrirá la historia de este rincón de la Brenne: la antigua línea de ferrocarril Le Blanc Argent (la BA), la casa maestra de las antiguas fraguas de Corbançon, el sitio de Notz Marafin y los estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire