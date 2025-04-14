Circuit VTT n° 3 Vert de Varzy Varzy Nièvre

Circuit VTT n° 3 Vert de Varzy Varzy Nièvre vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT n° 3 Vert de Varzy En VTT assistance électrique Facile

Circuit VTT n° 3 Vert de Varzy 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Beau circuit avec du relief alliant plaisir sportif et découverte nature et patrimoniale, avec des points de vue magnifiques à 360°.

+33 3 86 26 03 51

English :

A beautiful, challenging circuit combining sporting pleasure with nature and heritage discovery, with magnificent 360° views.

Deutsch :

Schöne Strecke mit Relief, die sportliches Vergnügen mit Natur- und Kulturerbe-Entdeckung verbindet, mit herrlichen 360°-Aussichtspunkten.

Italiano :

Un bellissimo percorso collinare che unisce il piacere sportivo alla scoperta della natura e del patrimonio, con magnifici panorami a 360°.

Español :

Una ruta hermosa y accidentada que combina el placer deportivo con el descubrimiento de la naturaleza y el patrimonio, con magníficas vistas de 360°.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14