Circuit VTT n°117 / Osselle-Routelle Osselle-Routelle Doubs

Circuit VTT n°117 Osselle-Routelle En VTT assistance électrique Difficile

Circuit VTT n°117 Osselle-Routelle 25320 Osselle-Routelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16600.0 Tarif :

Circuit de difficulté moyenne s’adressant tout de même aux vététistes confirmés. Il combine campagne et forêt et vous invite à traverser quelques plaines cultivées de maïs, colza et blé … vous alternerez entre passages et descentes techniques et côtes abruptes, entre point de vue magnifique sur la vallée du Doubs et faune sauvage … le tout entre ivresse de la vitesse et galère de la souffrance. Mais après avoir fait ce circuit vous n’aurez qu’une envie, … y retourner. Profitez de votre pas

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/121249

English :

This is a medium difficulty trail, but it is suitable for experienced mountain bikers. It combines countryside and forest and invites you to cross some plains cultivated with corn, colza and wheat… you will alternate between technical passages and descents and steep slopes, between magnificent viewpoints on the Doubs valley and wild fauna… the whole between speed and suffering. But after having done this circuit you will have only one desire, … to return. Enjoy your step

Deutsch :

Eine mittelschwere Tour, die jedoch auch für erfahrene Mountainbiker geeignet ist. Er verbindet Land und Wald und lädt Sie ein, einige Ebenen zu durchqueren, auf denen Mais, Raps und Weizen angebaut werden … Sie werden zwischen technischen Passagen und Abfahrten und steilen Anstiegen wechseln, zwischen herrlichen Ausblicken auf das Doubs-Tal und wilden Tieren … all das zwischen dem Rausch der Geschwindigkeit und der Galeere des Leidens. Aber nachdem Sie diese Tour gemacht haben, werden Sie nur einen Wunsch haben: … zurückzukehren. Genießen Sie Ihren Schritt

Italiano :

Si tratta di un percorso moderatamente difficile, anche se adatto a mountain biker esperti. Combina campagna e foresta e invita ad attraversare alcune pianure coltivate a mais, colza e grano… si alternano passaggi e discese tecniche e salite ripide, tra magnifici panorami sulla valle del Doubs e fauna selvatica… il tutto tra l’euforia della velocità e il dolore della sofferenza. Ma dopo aver percorso questo circuito avrete un solo desiderio, quello di tornare. Godetevi il vostro giro

Español :

Se trata de una ruta de dificultad moderada, aunque apta para ciclistas de montaña experimentados. Combina campo y bosque y te invita a atravesar algunas llanuras cultivadas con maíz, colza y trigo… alternarás entre pasajes y descensos técnicos y subidas empinadas, entre magníficas vistas sobre el valle del Doubs y fauna salvaje… todo entre la euforia de la velocidad y el dolor del sufrimiento. Pero después de haber hecho este circuito sólo tendrá un deseo, … volver. Disfrute de su viaje

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data