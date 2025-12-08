Sur les Roches Osselle-Routelle Doubs

Sur les Roches A pieds Difficile

Sur les Roches Base de loisirs d’Osselle 25320 Osselle-Routelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7900.0 Tarif :

Parcours au départ du plan d’eau, qui allie chemins et sentiers agréables à montée sèche et descente pentue en sous-bois.

Difficile

English :

Starting from the lake, this route combines pleasant paths and tracks with dry climbs and steep descents through undergrowth.

Deutsch :

Diese Strecke beginnt am Wasser und verbindet angenehme Wege und Pfade mit trockenen Anstiegen und steilen Abstiegen im Unterholz.

Italiano :

Partendo dal lago, questo percorso combina piacevoli sentieri e piste con salite secche e discese ripide nel sottobosco.

Español :

Partiendo del lago, esta ruta combina agradables caminos y senderos con subidas secas y descensos pronunciados a través de la maleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data