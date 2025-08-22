Sentier sur les Roches Osselle-Routelle Doubs

Sentier sur les Roches A pieds Difficulté moyenne

Sentier sur les Roches Lieu-dit La Corvée 25320 Osselle-Routelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Ce sentier vous propose un bel itinéraire à la découverte du patrimoine bâti communal, de la faune et de la flore locale préservée, inscrit dans le périmètre de la réserve biologique intégrale de la Dame Blanche, massif forestier dominant le village de Devecey. Il offre de très beaux points de vue sur les paysages bucoliques de la vallée de l’Ognon.

Difficulté moyenne

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/150410

English :

This trail offers you a beautiful itinerary to discover the communal built heritage, the fauna and the preserved local flora, inscribed in the perimeter of the integral biological reserve of the Dame Blanche, forest massif dominating the village of Devecey. It offers beautiful views of the bucolic landscapes of the Ognon valley.

Deutsch :

Dieser Pfad bietet Ihnen eine schöne Route zur Entdeckung des baulichen Erbes der Gemeinde, der Fauna und der geschützten lokalen Flora. Er liegt im Perimeter des integralen biologischen Reservats der Dame Blanche, einem Waldmassiv, das das Dorf Devecey überragt. Der Weg bietet sehr schöne Aussichtspunkte auf die bukolischen Landschaften des Ognon-Tals.

Italiano :

Questo sentiero offre un bellissimo itinerario alla scoperta del patrimonio edilizio comunale, della fauna e della flora locale preservata, inscritta nel perimetro della riserva biologica integrale della Dame Blanche, un massiccio forestale che domina il villaggio di Devecey. Offre splendide viste sui paesaggi bucolici della valle di Ognon.

Español :

Este sendero ofrece un hermoso itinerario para descubrir el patrimonio edificado comunal, la fauna y la flora local preservada, inscrita en el perímetro de la reserva biológica integral de la Dame Blanche, macizo forestal que domina el pueblo de Devecey. Ofrece hermosas vistas de los bucólicos paisajes del valle de Ognon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data