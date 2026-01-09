Oiseaux nicheurs des falaises de sable à Osselle Osselle-Routelle
Partez à la rencontre de l’hirondelle de rivage et du guêpier d’Europe, deux espèces très différentes… sauf pour leur choix de lieu de reproduction.
RDV à 9 h sur le parking de la plage d’Osselle située au 60, grande rue à Osselle-Routelle. Retour prévu pour midi. Prévoir de bonnes chaussures, boissons et si possibles vos jumelles. Inscriptions au 07 69 76 47 08 (attention, places limitées). .
Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 76 47 08
