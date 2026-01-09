Oiseaux nicheurs des falaises de sable à Osselle

Osselle-Routelle Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Partez à la rencontre de l’hirondelle de rivage et du guêpier d’Europe, deux espèces très différentes… sauf pour leur choix de lieu de reproduction.

RDV à 9 h sur le parking de la plage d’Osselle située au 60, grande rue à Osselle-Routelle. Retour prévu pour midi. Prévoir de bonnes chaussures, boissons et si possibles vos jumelles. Inscriptions au 07 69 76 47 08 (attention, places limitées). .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 76 47 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oiseaux nicheurs des falaises de sable à Osselle

L’événement Oiseaux nicheurs des falaises de sable à Osselle Osselle-Routelle a été mis à jour le 2026-01-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)