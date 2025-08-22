Sentier de la Fontaine des Baroques Osselle-Routelle Doubs

Fontaine des Baroques A pieds Difficulté moyenne

Fontaine des Baroques Église de Routelle 25320 Osselle-Routelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6710.0 Tarif :

Parcours alternant sous-bois et prairies, avec quelques curiosités cachées, proche du village de Routelle.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/954

English :

Alternating undergrowth and meadows, with a few hidden sights, near the village of Routelle.

Deutsch :

Abwechselnde Strecke durch Unterholz und Wiesen, mit einigen versteckten Sehenswürdigkeiten, in der Nähe des Dorfes Routelle.

Italiano :

Un percorso che alterna sottobosco e prati, con alcuni punti nascosti, vicino al villaggio di Routelle.

Español :

Recorrido que alterna sotobosque y prados, con algunos escondrijos, cerca del pueblo de Routelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data