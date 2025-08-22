Circuit VTT n°122 / Besançon Besançon Doubs

Circuit VTT n°122 Besançon En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit VTT n°122 Besançon FORET DE CHAILLUZ Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14800.0 Tarif :

Le circuit vous conduira aux limites de la forêt de Chailluz, où les étendues d’arbres laissent place à des clairières. Après les fermes équestres, deux montées difficiles vous conduiront au Vieux Tilleul (vieux sage de quatre siècles) puis aux vestiges de la Chapelle Saint Jean Gulf. S’en suivra une descente parfois technique jusqu’à l’arrivée.

Difficulté moyenne

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/121260

English :

The circuit will lead you to the limits of the forest of Chailluz, where the expanses of trees give way to clearings. After the horse farms, two difficult climbs will lead you to the Vieux Tilleul (four centuries old) and then to the remains of the Chapelle Saint Jean Gulf. This is followed by a sometimes technical descent to the finish.

Deutsch :

Die Strecke führt Sie an die Grenzen des Waldes von Chailluz, wo ausgedehnte Baumreihen Lichtungen weichen. Nach den Reiterhöfen führen Sie zwei schwierige Anstiege zur Vieux Tilleul (alte Linde), die vier Jahrhunderte alt ist, und dann zu den Überresten der Kapelle Saint Jean Gulf. Danach folgt ein teilweise technischer Abstieg bis zum Ziel.

Italiano :

Il percorso vi porterà ai margini della foresta di Chailluz, dove le distese di alberi lasciano il posto alle radure. Dopo gli allevamenti di cavalli, due salite impegnative portano al Vieux Tilleul (un saggio di quattro secoli fa) e poi ai resti della Chapelle Saint Jean Gulf. Segue una discesa a tratti tecnica fino all’arrivo.

Español :

La ruta le llevará hasta el límite del bosque de Chailluz, donde las extensiones de árboles dan paso a los claros. Después de las granjas de caballos, dos subidas difíciles le llevarán al Vieux Tilleul (un sabio de cuatro siglos de antigüedad) y luego a los restos de la Chapelle Saint Jean Gulf. A continuación, un descenso a veces técnico le llevará a la meta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data