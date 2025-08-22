Col de l’Espigoulier deux fois Aubagne Bouches-du-Rhône

Col de l’Espigoulier deux fois

Col de l’Espigoulier deux fois 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 270 Distance : 102700.0 Tarif :

Faire deux fois le même col, mais l’avantage avec le vélo c’est qu’il n’y a rien d’ennuyeux à parcourir la route dans les deux sens, on ne voit jamais la même chose et vos jambes n’ont pas les mêmes sensations.

English :

Do the same pass twice, but the advantage of cycling is that there’s nothing boring about going back and forth, you never see the same thing and your legs don’t feel the same.

Deutsch :

Zweimal denselben Pass fahren, aber der Vorteil beim Radfahren ist, dass es nicht langweilig ist, die Straße in beide Richtungen zu fahren, man sieht nie das Gleiche und Ihre Beine fühlen sich anders an.

Italiano :

Fare due volte lo stesso passo, ma il vantaggio della bicicletta è che non c’è niente di noioso nel percorrere la strada in entrambe le direzioni, non si vede mai la stessa cosa e le gambe non si sentono allo stesso modo.

Español :

Hacer la misma pasada dos veces, pero la ventaja del ciclismo es que no hay nada de aburrido en recorrer la carretera en ambas direcciones, nunca ves lo mismo y las piernas no se sienten igual.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-20 par Provence Tourisme Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile