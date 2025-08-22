Crève Tête Les Belleville Savoie

Crève Tête

Crève Tête Le Novallay 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Tout autour de la montagne de Crève Tête, vous cheminerez à travers une grande variété de paysages et avec une vue sur la Chaîne des lauzières, le Col de la Madeleine et de la Vallée des Belleville.

+33 4 79 00 73 00

English : Crève Tête

There is a variety of different scenery around the Crève Tête mountain, with views of la Chaîne des Lauzières, le Col de la Madeleine and the Belleville Valley.

Deutsch : Crève Tête

Um das Gebirge Crève Tête herum gehend, durchstreifen Sie ein großes Landschaftsparadies mit Blick auf die Bergkette la Chaîne des Lauzières, le Col de la Madelaine und das Bellevilletal.

Italiano :

Intorno alla montagna Crève Tête, si attraversano paesaggi molto diversi, con vista sulla Chaîne des lauzières, il Col de la Madeleine e la Vallée des Belleville.

Español :

Alrededor de la montaña Crève Tête, pasará por una gran variedad de paisajes con vistas a la Chaîne des lauzières, el Col de la Madeleine y el Vallée des Belleville.

