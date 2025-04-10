Croix de Feissons (Départ de Moûtiers A/R) Moûtiers Savoie
Croix de Feissons (Départ de Moûtiers A/R) Moûtiers Savoie vendredi 1 août 2025.
Croix de Feissons (Départ de Moûtiers A/R)
Croix de Feissons (Départ de Moûtiers A/R) Rue de l’électricité 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Une belle randonnée à travers la forêt, au départ de Moûtiers. A l’arrivée à la croix de Feissons, tables de pique-nique, table d’orientation et vue panoramique sur les sommets environnants. Très beau spot après 3h30 de montée.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English : The cross of Feissons path
A beautiful hike through the forest, starting from Moûtiers. On arrival at the Croix de Feissons, picnic tables, an orientation table and panoramic views of the surrounding peaks. A beautiful spot after a 3h30 climb.
Deutsch :
Eine schöne Wanderung durch den Wald, die in Moûtiers beginnt. Bei der Ankunft am Kreuz von Feissons gibt es Picknicktische, einen Orientierungstisch und einen Panoramablick auf die umliegenden Gipfel. Sehr schöner Spot nach 3,5 Stunden Aufstieg.
Italiano :
Una bella passeggiata nella foresta, partendo da Moûtiers. All’arrivo alla Croix de Feissons, ci sono tavoli da picnic, un tavolo di orientamento e una vista panoramica sulle cime circostanti. Un bel posto dopo una salita di 3 ore.
Español :
Un hermoso paseo por el bosque, partiendo de Moûtiers. Al llegar a la Croix de Feissons, hay mesas de picnic, una mesa de orientación y una vista panorámica de los picos circundantes. Un hermoso lugar después de 3 horas y media de subida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme