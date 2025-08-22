Moûtiers Nâves Moûtiers Savoie

Moûtiers Nâves

Moûtiers Nâves Place Mgr Terrier 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit au départ de Moûtiers, vous mènera par une montée progressive au beau village de Nâves. Elle sera suivie d’une superbe descente plein sud, dans un enchaînement de lacets bordés tantôt de falaises, tantôt de forêts de pins.

English : Moûtiers Nâves

Departing from Moûtiers, this tour takes you gradually uphill to the beautiful village of Nâves. This is followed by a superb south-facing descent through a series of switchbacks, sometimes bordered by cliffs, sometimes by pine forests.

Deutsch :

Diese Tour beginnt in Moûtiers und führt Sie über einen allmählichen Anstieg in das schöne Dorf Nâves. Danach folgt eine herrliche Abfahrt in südlicher Richtung über eine Reihe von Serpentinen, die teils von Klippen, teils von Kiefernwäldern gesäumt sind.

Italiano :

Partendo da Moûtiers, questo itinerario conduce in graduale salita al bellissimo villaggio di Nâves. Segue una superba discesa verso sud, in una serie di tornanti costeggiati da falesie e pinete.

Español :

Partiendo de Moûtiers, esta ruta le llevará gradualmente cuesta arriba hasta el hermoso pueblo de Nâves. A continuación, un magnífico descenso hacia el sur, en una serie de curvas bordeadas de acantilados y bosques de pinos.

