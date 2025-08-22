Parcours Street Art de Moûtiers Moûtiers Savoie

Parcours Street Art de Moûtiers

Parcours Street Art de Moûtiers 80 Square de la liberté 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la ville et laissez-vous surprendre par ses fresques monumentales et colorées disséminées en ville. On en compte près d’une quarantaine au total ! Un parcours original qui met l’art à l’honneur et qui permet de découvrir Moûtiers autrement !

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Street Art in Moûtiers

Discover forty monumental and colorful frescoes and let yourself be surprised! An original route which puts art in the spotlight and which allows you to discover Moûtiers differently!

Deutsch :

Entdecken Sie die Stadt und lassen Sie sich von den monumentalen und farbenfrohen Fresken überraschen, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Insgesamt gibt es fast vierzig davon! Ein origineller Rundgang, der die Kunst in den Vordergrund stellt und es Ihnen ermöglicht, Moûtiers auf andere Weise zu entdecken!

Italiano :

Scoprite la città e lasciatevi sorprendere dagli affreschi monumentali e colorati sparsi per la città. In totale sono quasi quaranta! Un itinerario originale che mette l’arte al centro dell’attenzione e permette di scoprire Moûtiers in modo diverso!

Español :

Descubra la ciudad y déjese sorprender por los monumentales y coloridos frescos repartidos por la ciudad. Hay casi cuarenta en total Un itinerario original que pone el arte en el punto de mira y le permite descubrir Moûtiers de una manera diferente

