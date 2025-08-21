Sentier Moûtiers Montfort Moûtiers Savoie

Sentier Moûtiers Montfort

Sentier Moûtiers Montfort 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une randonnée familiale agréable à travers la forêt qui permet la liaison entre Moûtiers et le hameau de Montfort où vous pourrez découvrir l’ancien four, le pressoir et l’église. L’auberge de Montfort vous propose des spécialités chinoises toute l’année.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

A pleasant family hike through the forest linking Moûtiers and the hamlet of Montfort, where you can discover the old oven, the wine press and the church. The Auberge de Montfort serves Chinese specialities all year round.

Deutsch :

Eine angenehme Familienwanderung durch den Wald, die eine Verbindung zwischen Moûtiers und dem Weiler Montfort herstellt, wo Sie den alten Ofen, die Weinpresse und die Kirche entdecken können. Die Auberge de Montfort bietet Ihnen das ganze Jahr über chinesische Spezialitäten an.

Italiano :

Una piacevole escursione per famiglie nella foresta che collega Moûtiers alla frazione di Montfort, dove si possono scoprire l’antico forno, il torchio e la chiesa. L’Auberge de Montfort serve tutto l’anno specialità cinesi.

Español :

Una agradable excursión familiar por el bosque que une Moûtiers y la aldea de Montfort, donde podrá descubrir el antiguo horno, el lagar y la iglesia. El Auberge de Montfort sirve especialidades chinas todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-10-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme