Moûtiers Col de la Loze (Courchevel) Moûtiers Savoie

Moûtiers Col de la Loze (Courchevel)

Moûtiers Col de la Loze (Courchevel) Place des Victoires 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis Moûtiers, une montée sportive constante vers Courchevel et le nouveau col cyclable inauguré en 2019, le col de la Loze. A 2304 m d’altitude, il est le 3ème plus haut col de Savoie après l’Iseran et le Galibier.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

From Moûtiers, a steady, sporty climb to Courchevel and the new Col de la Loze cycling pass, inaugurated in 2019. At an altitude of 2304 m, it is the 3rd highest pass in Savoie, after the Iseran and Galibier.

Deutsch :

Von Moûtiers aus geht es stetig sportlich bergauf nach Courchevel und zum neuen, 2019 eingeweihten Fahrradpass, dem Col de la Loze. Mit einer Höhe von 2304 m ist er nach dem Iseran und dem Galibier der dritthöchste Pass in Savoyen.

Italiano :

Da Moûtiers si sale in modo costante e sportivo verso Courchevel e il nuovo passo ciclistico del Col de la Loze, che sarà inaugurato nel 2019. Con un’altitudine di 2304 m, è il terzo passo più alto della Savoia dopo l’Iseran e il Galibier.

Español :

Desde Moûtiers, hay una subida constante y deportiva hacia Courchevel y el nuevo puerto ciclista Col de la Loze, que se inaugurará en 2019. Con 2.304 m de altitud, es el tercer puerto más alto de Saboya, tras el Iseran y el Galibier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme