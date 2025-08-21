Montée cyclo de Méribel Mottaret Moûtiers Savoie

Montée cyclo de Méribel Mottaret

Au départ de Moutiers, l’ascension commence par 10 km tranquilles puis devient plus soutenue avant les Allues. Le Tour de France a déjà fait étape à Méribel en 1973. La montée est bornée pour les cyclogrimpeurs.

English : Méribel Mottaret cyclo climb

Starting from Moutiers, the climb to Méribel starts with 10 km of quite easy cycling. The route, which was included in the 1973 Tour de France, has been fitted with kilometre posts.

Deutsch :

Von Moutiers aus beginnt der Anstieg mit 10 ruhigen Kilometern und wird dann vor Les Allues steiler. Die Tour de France hat bereits 1973 in Méribel Station gemacht. Der Anstieg ist für Radfahrer gesperrt.

Italiano :

Partendo da Moutiers, l’ascesa inizia con una leggera salita di 10 km, per poi diventare più sostenuta prima di Les Allues. Il Tour de France ha fatto tappa a Méribel nel 1973. La salita è segnalata per i ciclisti.

Español :

Al salir de Moutiers, la subida comienza con 10 km suaves y luego se hace más sostenida antes de Les Allues. El Tour de Francia hizo escala en Méribel en 1973. La subida está señalizada para los ciclistas.

