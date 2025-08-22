Montée cyclo à Val Thorens par St-Jean-de-Belleville Moûtiers Savoie
Montée cyclo à Val Thorens par St-Jean-de-Belleville Moûtiers Savoie vendredi 1 mai 2026.
Montée cyclo à Val Thorens par St-Jean-de-Belleville
Montée cyclo à Val Thorens par St-Jean-de-Belleville 80 Square de la Liberté 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
A travers la vallée des Belleville, deux montées aussi difficiles l’une que l’autre mènent à la plus haute station d’Europe. Cette variante emprunte la route principale.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English : Cycling to Val Thorens via St-Jean-de-Belleville
Through the Belleville valley, two equally challenging climbs lead to Europe’s highest resort. This variant takes the main road.
Deutsch :
Durch das Belleville-Tal führen zwei gleichermaßen schwierige Anstiege zum höchstgelegenen Skiort Europas. Diese Variante führt über die Hauptstraße.
Italiano :
Attraverso la valle di Belleville, due salite ugualmente impegnative conducono alla località più alta d’Europa. Questa variante prende la strada principale.
Español :
A través del valle de Belleville, dos subidas igualmente exigentes conducen a la estación más alta de Europa. Esta variante toma la carretera principal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme