Montée de Bénétant Moûtiers Savoie
vendredi 1 mai 2026.
Montée de Bénétant
Montée de Bénétant 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
823 Points -Cette ascension comporte un passage de 4 km à près de 12 %. Mais tout se passe à l’ombre d’une forêt fraîche et les lacets s’enchaînent bien. Arrivée au hameau de Bénétant, niché dans un vallon idyllique.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English : Bénétant
823 Points This climb includes 4-km at a gradient of almost 12%, but the forest provides welcome shade and the switchbacks are short. Finishes at Bénétant, a tiny hamlet in an idyllic valley.
Deutsch :
823 Punkte -Dieser Anstieg enthält eine 4 km lange Passage mit fast 12 % Steigung. Aber alles spielt sich im Schatten eines kühlen Waldes ab, und die Serpentinen reihen sich gut aneinander. Ankunft im Weiler Bénétant, der in einem idyllischen Tal liegt.
Italiano :
823 Punti Questa salita comprende un tratto di 4 km al 12% circa. Ma il tutto si svolge all’ombra di un fresco bosco e i tornanti si collegano bene. Arrivo alla frazione di Bénétant, immersa in una valle idilliaca.
Español :
823 Puntos Esta subida incluye un tramo de 4 km a casi el 12%. Pero todo se hace a la sombra de un bosque fresco y las curvas se enlazan bien. Llegada a la aldea de Bénétant, enclavada en un valle idílico.
