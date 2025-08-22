CycloStreetart | Un fleuve nourricier Cognac Charente

CycloStreetart | Un fleuve nourricier

CycloStreetart | Un fleuve nourricier Parking de la Vigerie 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Les balades à vélo les plus surprenantes de Charente !

Ce parcours numérique unique en son genre associant réalité virtuelle, street art, patrimoine et défis interactifs ..

https://get.legendr.app/

English : CycloStreetart | A nourishing river

The most surprising bike rides in Charente!

This unique digital tour combines virtual reality, street art, heritage and interactive challenges …

Deutsch :

Die überraschendsten Fahrradtouren der Charente!

Diese einzigartige digitale Route verbindet virtuelle Realität, Street Art, Kulturerbe und interaktive Herausforderungen …

Italiano :

Le gite in bicicletta più sorprendenti della Charente!

Questo percorso digitale unico combina realtà virtuale, arte di strada, patrimonio e sfide interattive …

Español :

¡Los paseos en bicicleta más sorprendentes de la Charente!

Este recorrido digital único combina realidad virtual, arte callejero, patrimonio y desafíos interactivos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme