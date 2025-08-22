De La Garde à Sainte-Frétouse La Ciotat Bouches-du-Rhône

De La Garde à Sainte-Frétouse

De La Garde à Sainte-Frétouse Traverse Notre Dame de La Garde Chapelle Notre Dame de La Garde 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 3300.0 Tarif :

Cet itinéraire de randonnée vous permet d’admirer deux lieux emblématiques situés au sein du Parc National des Calanques, à savoir la Chapelle Notre Dame de La Garde et la Villa Michel Simon et de bénéficier d’une vue panoramique sur les falaises.

http://destinationlaciotat.com/ +33 4 42 08 61 32

English :

This hiking itinerary allows you to admire two emblematic places located within the Calanques National Park, namely the Notre Dame de La Garde Chapel and the Villa Michel Simon, and to enjoy a panoramic view of the cliffs.

Deutsch :

Auf dieser Wanderroute können Sie zwei symbolträchtige Orte innerhalb des Nationalparks Calanques bewundern, nämlich die Kapelle Notre Dame de La Garde und die Villa Michel Simon, und einen Panoramablick auf die Klippen genießen.

Italiano :

Questo itinerario escursionistico permette di ammirare due luoghi emblematici situati all’interno del Parco Nazionale delle Calanques, ovvero la Cappella di Notre Dame de La Garde e la Villa Michel Simon, e di godere di una vista panoramica sulle scogliere.

Español :

Este itinerario de senderismo le permitirá admirar dos lugares emblemáticos situados en el Parque Nacional de las Calanques, a saber, la Capilla de Notre Dame de La Garde y la Villa Michel Simon, y disfrutar de una vista panorámica de los acantilados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-27 par Provence Tourisme Office de Tourisme de La Ciotat