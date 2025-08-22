De ville en île, balade à travers les âges Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

De ville en île, balade à travers les âges A pieds

De ville en île, balade à travers les âges Romorantin-Lanthenay 41200 Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Ce circuit met en valeur les différents aspects du patrimoine historique et naturel de la capitale de la Sologne.

Voyagez au coeur de la ville, découvrez ses nombreux bâtiments et édifices de caractère et profitez des espaces naturels qu’offrent les deux îles sur la Sauldre.

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 98 12 29

English :

This tour highlights the different aspects of the historical and natural heritage of the capital of Sologne.

Travel to the heart of the city, discover its many buildings and buildings of character and enjoy the natural spaces offered by the two islands on the Sauldre.

Deutsch :

Diese Tour hebt die verschiedenen Aspekte des historischen und natürlichen Erbes der Hauptstadt der Sologne hervor.

Reisen Sie durch das Herz der Stadt, entdecken Sie ihre zahlreichen charakteristischen Gebäude und Bauten und genießen Sie die Naturräume, die die beiden Inseln im Fluss Sauldre biete

Italiano :

Questo tour mette in luce i diversi aspetti del patrimonio storico e naturale della capitale della Colonia.

Viaggiate nel cuore della città, scoprite i suoi numerosi edifici e palazzi caratteristici e godetevi gli spazi naturali offerti dalle due isole della Sauldre.

Español :

Esta visita destaca los diferentes aspectos del patrimonio histórico y natural de la capital de Sologne.

Viaje al corazón de la ciudad, descubra sus numerosos edificios y construcciones de carácter y disfrute de los espacios naturales que ofrecen las dos islas del Sauldre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire