Les étangs de Sologne (circuits accompagnés) Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Les étangs de Sologne (circuits accompagnés) Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
Les étangs de Sologne (circuits accompagnés) A pieds
Les étangs de Sologne (circuits accompagnés) 41200 Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 7000.0 Tarif :
L’équipe d’animateurs nature de Sologne Nature Environnement (SNE) vous propose des circuits accompagnés de randonnée, des animations découverte nature, pour découvrir la beauté des paysages de la Sologne et la richesse de sa faune (forêts, landes et étangs).
http://www.sologne-nature.org/ +33 2 54 76 27 18
English :
The Sologne region is well-known for the beauty of its countryside: meadows, woods, forests, heathland, ponds and farmland overlap in a veritable mosaic. Originally artificial, these ponds have become unique, ecologically rich environments that are nonetheless fragile; walkers who are respectful of
Deutsch : Les étangs de Sologne
Das Team der Naturanimateure von Sologne Nature Environnement (SNE) bietet begleitete Wanderungen, Animationen zum Thema Natur an, um die Schönheit der Landschaften in der Sologne und ihre Fauna (Wald, Wiese, Teich) kennen zu lernen. Leistungen nur für bereits bestehende Gruppen.
Italiano :
Il team di guide naturalistiche Sologne Nature Environnement (SNE) propone escursioni accompagnate e attività di scoperta della natura per scoprire la bellezza dei paesaggi della Sologne e la ricchezza della sua fauna (foreste, brughiere e stagni).
Español :
El equipo de guías de naturaleza de Sologne Nature Environnement (SNE) ofrece excursiones acompañadas y actividades de descubrimiento de la naturaleza para descubrir la belleza de los paisajes de Sologne y la riqueza de su fauna (bosques, páramos y estanques).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par SIT Centre-Val de Loire