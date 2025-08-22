Découverte des Calanques La Ciotat Bouches-du-Rhône
Découverte des Calanques La Ciotat Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Découverte des Calanques
Découverte des Calanques Chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 120 Distance : 3000.0 Tarif :
La Ciotat abrite en son cœur deux calanques du Parc national Mugel et Figuerolles. Partez à la découverte de ces sites naturels perchés sur la mer et dont la visite sera inoubliable.
http://destinationlaciotat.com/ +33 4 42 08 61 32
English :
La Ciotat is home to two National Park creeks: Mugel and Figuerolles. Discover these natural sites perched on the sea, which will be an unforgettable visit.
Deutsch :
La Ciotat beherbergt in seinem Herzen zwei Calanques des Nationalparks: Mugel und Figuerolles. Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu diesen hoch über dem Meer gelegenen Naturschauplätzen, deren Besuch unvergesslich sein wird.
Italiano :
La Ciotat ospita due insenature del Parco Nazionale: Mugel e Figuerolles. Partite alla scoperta di questi siti naturali arroccati sul mare, che saranno una visita indimenticabile.
Español :
La Ciotat alberga dos calas del Parque Nacional: Mugel y Figuerolles. Descubra estos parajes naturales encaramados al mar, que constituirán una visita inolvidable.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-27 par Provence Tourisme Office de Tourisme de La Ciotat