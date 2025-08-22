Découverte d’un bourg de Thiérache Montcornet Aisne

Découverte d’un bourg de Thiérache A pieds

Découverte d’un bourg de Thiérache Devant l’église fortifée 02340 Montcornet Aisne Hauts-de-France

Plusieurs vues d’une église fortifiée remarquable, un bel hôtel de ville du XIXe siècle, les rives urbaines du Hurtaut et la colonne des Mobiles la découverte de Montcornet passe en revue les détails de son histoire.

Several views of a remarkable fortified church, a beautiful 19th century town hall, the urban banks of the Hurtaut and the Mobiles column: the discovery of Montcornet reviews the details of its history.

Mehrere Ansichten einer bemerkenswerten Festungskirche, ein schönes Rathaus aus dem 19. Jahrhundert, die städtischen Ufer des Hurtaut und die Säule der Mobiles: Die Entdeckung von Montcornet lässt die Details seiner Geschichte Revue passieren.

Diversi scorci di una notevole chiesa fortificata, un bel municipio del XIX secolo, le sponde urbane dell’Hurtaut e la colonna dei Mobiles: la scoperta di Montcornet passa in rassegna i dettagli della sua storia.

Varias vistas de una notable iglesia fortificada, un bello ayuntamiento del siglo XIX, las riberas urbanas del Hurtaut y la columna de los móviles: el descubrimiento de Montcornet repasa los detalles de su historia.

