Rallye promenade historique Voie de la Magdeleine Montcornet

Voie de la Magdeleine Mont Cornu Montcornet Ardennes

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Le 7 juin 2025 à 10h.Nous vous proposons un nouveau rallye promenade automobile qui va vous permettre de découvrir nos belles Ardennes avec des visites de lieux insolites, historiques et de découvrir des points de vue.Vous devrez résoudre des énigmes qui vous seront données sur un feuillet ou sur une application numérique et faire des jeux répartis tout le long du parcours.Le lieu du départ fera l'objet d'une énigme qui vous sera communiqué la veille au soir.Un classement sera constitué à l'arrivée sur la base des points gagnés par chaque voiture participante.Repas tiré du sac.Inscription et renseignement auprès de Martine RENTIER au 06.83.46.92.88Sur les chemins de l'histoire en Ardenne

Voie de la Magdeleine Mont Cornu Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 83 46 92 88

June 7, 2025 at 10 a.m.We are offering a new car rally that will enable you to discover our beautiful Ardennes, with visits to unusual and historic sites and viewpoints.You will have to solve riddles that will be given to you on a leaflet or on a digital application, and play games along the way.The place of departure will be the subject of a riddle which will be communicated to you the evening before.a ranking will be established at the finish on the basis of the points earned by each participating car.picnic.Registration and information from Martine RENTIER on 06.83.46.92.88On the paths of history in the Ardennes

