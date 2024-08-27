Des vallons au Rougier Cyclo Plaisance Aveyron

Des vallons au Rougier Cyclo

Des vallons au Rougier Cyclo 12550 Plaisance Aveyron Occitanie

De vallon en vallon, de village en village, une boucle exigeante et sportive pour découvrir les paysages champêtres du sud-ouest de l’Aveyron, où le grès rouge marque le patrimoine bâti de son empreinte .

English : From valleys to Rougier Cycling

From valley to valley, from village to village, a demanding and sportive cycling loop explores the pastoral landscapes of southwestern Aveyron, where the red sandstone has left its mark on the built heritage.

Deutsch :

Von Tal zu Tal, von Dorf zu Dorf, ein anspruchsvoller und sportlicher Rundweg, um die ländlichen Landschaften des südwestlichen Aveyron zu entdecken, wo der rote Sandstein dem baulichen Erbe seinen Stempel aufdrückt.

Italiano :

Di valle in valle, di villaggio in villaggio, un percorso impegnativo e sportivo per scoprire i paesaggi rurali del sud-ovest dell’Aveyron, dove l’arenaria rossa lascia il segno nel patrimonio edilizio.

Español :

De valle en valle, de pueblo en pueblo, un bucle exigente y deportivo para descubrir los paisajes rurales del suroeste de Aveyron, donde la arenisca roja deja su huella en el patrimonio construido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-27 par ADT Aveyron