Du canal au chemin de fer Saint-Quentin Aisne

Partant de la chapelle Art déco d’OEstres, entre ville et campagne, cette balade au fil de l’eau suit différentes voies de communication le canal de Saint-Quentin (qui relie les bassins de la Somme et de l’Oise à celui de l’Escaut), une ancienne ligne de chemin de fer et des chemins agricoles.

English :

Starting from the Art Deco chapel of OEstres, between town and countryside, this walk along the water follows different communication routes: the Saint-Quentin canal (which connects the basins of the Somme and Oise rivers to that of the Scheldt), an old railway line and farm tracks.

Deutsch :

Ausgehend von der Art-Deco-Kapelle in OEstres, zwischen Stadt und Land, folgt diese Wanderung entlang des Wassers verschiedenen Verkehrswegen: dem Kanal von Saint-Quentin (der die Flussbecken der Somme und der Oise mit dem der Schelde verbindet), einer alten Eisenbahnlinie und landwirtschaftlichen Wegen.

Italiano :

Partendo dalla cappella Art Déco di OEstres, tra città e campagna, questa passeggiata lungo l’acqua segue diverse vie di comunicazione: il canale di Saint-Quentin (che collega i bacini della Somme e dell’Oise a quello dell’Escaut), una vecchia linea ferroviaria e i sentieri delle fattorie.

Español :

Partiendo de la capilla Art Decó de OEstres, entre la ciudad y el campo, este paseo por el agua sigue varias vías de comunicación: el canal de Saint-Quentin (que conecta las cuencas del Somme y del Oise con la del Escaut), una antigua línea de ferrocarril y caminos agrícolas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-28 par Agence Aisne Tourisme