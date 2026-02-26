Les concerts du marché à Saint-Quentin Saint-Quentin
Les concerts du marché à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 2 mai 2026.
Saint-Quentin
Les concerts du marché à Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-07-04 11:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05
Et si vous terminiez votre marché du samedi par un moment musical ?
Et si vous terminiez votre marché du samedi par un moment musical ?
L’association Les Amis de la Basilique de la Saint-Quentin vous propose de profiter d’un moment musical, un moment de détente, un moment pour vous poser en profitant d’un concert d’orgue d’une demi-heure tous les 1ers samedis du mois à 10h30 (sauf en août).
– Samedi 2 mai Jean-Baptiste Legros, organiste titulaire adjoint de la basilique de Saint-Quentin et titulaire de l’orgue de Ribemont
– Samedi 6 juin Olivier Matthieu, organiste à Laon et président de la fédération des orgues de l’Aisne
– Samedi 4 juillet Patrick Salmon, organiste co-titulaire de l’orgue de l’église St Martin de Roubaix
– Samedi 5 septembre Jean-Michel Bachelet, organiste titulaire de la basilique de Saint-Quentin.
Déposez vos cabas et sacs, délaissez vos chariots pour profiter de la musique !
Chaque concert d’orgue sera précédé d’un concert de carillon donné à 9h30 par Francis Crepin sur la place de l’Hôtel de Ville. .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France contact@amisbasiliquesaint-quentin.com
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English :
Why not round off your Saturday market with a musical treat?
L’événement Les concerts du marché à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-26 par OT du Saint-Quentinois
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