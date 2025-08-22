Du chemin de la République au Doubs Baume-les-Dames Doubs

Du chemin de la République au Doubs A pieds Facile

Du chemin de la République au Doubs Place Jouffroy d’Abbans 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10800.0 Tarif :

Le chemin de la république est une randonné qui vous permet découvrir l’Arboretum, la forêt magique et l’ancien site carrier de Baume les Dames. Distance 10km, durée 3h, difficulté moyenne, dénivelé 196m.

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

Le chemin de la république is a hike that allows you to discover the Arboretum, the magic forest and the former quarry site of Baume les Dames. Distance: 10km, duration: 3h, difficulty: medium, altitude difference 196m.

Der Weg der Republik ist eine Wanderung, auf der Sie das Arboretum, den Zauberwald und die ehemalige Steinbruchanlage von Baume les Dames entdecken können. Entfernung: 10km, Dauer: 3h, Schwierigkeitsgrad: mittel, Höhenunterschied 196m.

Le chemin de la république è una passeggiata che permette di scoprire l’Arboretum, la foresta magica e l’ex sito di cava di Baume les Dames. Distanza: 10 km, durata: 3 ore, difficoltà: media, dislivello 196 m.

Le chemin de la république es un paseo que permite descubrir el Arboretum, el bosque mágico y la antigua cantera de Baume les Dames. Distancia: 10 km, duración: 3 h, dificultad: media, desnivel 196 m.

