Enduro Lou Virolets Courchevel Savoie

Enduro Lou Virolets Courchevel La Tania 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Piste Enduro bleue entre le sommet de la télécabine de La Tania et le centre de La Tania.

  +33 4 79 08 00 29

English :

Blue Enduro trail between the top of the La Tania gondola and the center of La Tania.

Deutsch :

Blaue Enduro-Piste zwischen dem Gipfel der Seilbahn von La Tania und dem Zentrum von La Tania.

Italiano :

Percorso Enduro blu tra la cima della funivia di La Tania e il centro di La Tania.

Español :

Sendero Enduro Azul entre la cima del teleférico de La Tania y el centro de La Tania.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme