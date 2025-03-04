Entre Audour et col de Rôvres Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Entre Audour et col de Rôvres Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Entre Audour et col de Rôvres En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Entre Audour et col de Rôvres Parking du camping 71520 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11700.0 Tarif :

Situé à la croisée des chemins Charolais et Mâconnais, Dompierre les Ormes un village rural et touristique équipé de nombreux services et commerces, qui a su préserver sa qualité de vie.

Difficulté moyenne

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

Located at the crossroads of the Charolais and Mâconnais regions, Dompierre les Ormes is a rural and tourist village equipped with numerous services and shops, which has managed to preserve its quality of life.

Deutsch :

Dompierre les Ormes liegt an der Kreuzung der Wege Charolais und Mâconnais und ist ein ländliches und touristisches Dorf, das mit zahlreichen Dienstleistungen und Geschäften ausgestattet ist und seine Lebensqualität bewahren konnte.

Italiano :

Situato al crocevia tra le regioni dello Charolais e del Mâconnais, Dompierre les Ormes è un villaggio rurale e turistico con un’ampia offerta di servizi e negozi, che ha saputo conservare la sua qualità di vita.

Español :

Situado en la encrucijada de las regiones de Charolais y Mâconnais, Dompierre les Ormes es un pueblo rural y turístico con una amplia oferta de servicios y comercios, que ha sabido preservar su calidad de vida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data