L’étang de la Vernée Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Situé à la croisée des chemins Charolais et Mâconnais, Dompierre-les-Ormes est un village rural à vocation touristique, qui s’est développé en préservant la beauté de ses paysages et la qualité de vie de sa population.

Located at the crossroads of the Charolais and Mâconnais regions, Dompierre-les-Ormes is a rural village dedicated to tourism, which has developed while preserving the beauty of its landscapes and the quality of life of its people.

Dompierre-les-Ormes liegt an der Kreuzung der Wege Charolais und Mâconnais und ist ein ländliches Dorf mit touristischer Ausrichtung, das sich entwickelt hat, indem es die Schönheit seiner Landschaften und die Lebensqualität seiner Bevölkerung bewahrt hat.

Situato al crocevia tra le regioni dello Charolais e del Mâconnais, Dompierre-les-Ormes è un villaggio rurale dedicato al turismo, che si è sviluppato preservando la bellezza dei suoi paesaggi e la qualità della vita dei suoi abitanti.

Situado en la encrucijada de las regiones de Charolais y Mâconnais, Dompierre-les-Ormes es un pueblo rural dedicado al turismo, que se ha desarrollado preservando la belleza de sus paisajes y la calidad de vida de sus habitantes.

