Mai à Vélo 2026, CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais, Dompierre-les-Ormes

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

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CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais Dompierre les ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Montagny-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}] [{« link »: « https://geovelo.app/communities/invites/EHDBZBC/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202678