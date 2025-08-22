La balade des rhododendrons Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

La balade des rhododendrons En VTT assistance électrique Facile

La balade des rhododendrons Parking du camping 71520 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Traversée du bourg de Dompierre, vous pourrez admirer l’église récemment ravalée puis vous descendrez sur la gare, ancienne voie ferrée puis sur l’arborétum de Pézanin. Après avoir longé l’étang où la pêche est pratiquée en no kill (poisson remis à l’eau), vous remonterez sur le hameau de Frouges (château, fromages de chèvres), puis par Bois du Lin.

Facile

+33 3 85 59 72 24

English :

Crossing the village of Dompierre, you can admire the recently refurbished church, then descend to the railway station and the Pézanin arboretum. After skirting the no-kill fishing pond, you’ll head up to the hamlet of Frouges (castle, goat cheeses), then on to Bois du Lin.

Deutsch :

Sie durchqueren das Dorf Dompierre, bewundern die kürzlich renovierte Kirche und gehen dann hinunter zum Bahnhof, der ehemaligen Eisenbahnstrecke, und zum Arboretum von Pézanin. Am Teich entlang, wo das Angeln mit no kill praktiziert wird (Fische werden zurückgesetzt), geht es hinauf zum Weiler Frouges (Schloss, Ziegenkäse) und dann durch Bois du Lin.

Italiano :

Attraversando il villaggio di Dompierre, si può ammirare la chiesa recentemente ristrutturata, per poi scendere alla stazione ferroviaria e all’arboreto di Pézanin. Dopo aver costeggiato lo stagno, dove si pratica la pesca no kill (i pesci vengono reimmessi in acqua), si risale fino alla frazione di Frouges (castello, formaggio di capra), per poi proseguire verso il Bois du Lin.

Español :

A su paso por el pueblo de Dompierre, podrá admirar la iglesia, recientemente restaurada, y descender hasta la estación de ferrocarril y el arboreto de Pézanin. Tras bordear el estanque, donde se practica la pesca sin muerte (los peces se devuelven al agua), ascenderá de nuevo a la aldea de Frouges (castillo, queso de cabra), y después al Bois du Lin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data