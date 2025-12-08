Entre Ciel et Loue Montgesoye Doubs

Entre Ciel et Loue A pieds Très difficile

Entre Ciel et Loue Camping de Vuillafans Monument aux morts de Montgesoye 25111 Montgesoye Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18760.0 Tarif :

Découverte des rives et des belvédères sur la Loue puis les vignes de Vuillafans qui abritaient nombre de cépages nobles depuis le XIIe siècle. Passez devant le village fortifié de Châteauvieux-les-Fossés.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1743

English :

Discover the banks and viewpoints of the Loue, then the Vuillafans vineyards, home to a number of noble grape varieties since the 12th century. Pass the fortified village of Châteauvieux-les-Fossés.

Deutsch :

Entdecken Sie die Ufer und Aussichtspunkte an der Loue und anschließend die Weinberge von Vuillafans, in denen seit dem 12. Jahrhundert zahlreiche edle Rebsorten angebaut wurden. Fahren Sie an dem befestigten Dorf Châteauvieux-les-Fossés vorbei.

Italiano :

Scoprite le rive della Loue e i punti panoramici su di essa, poi i vigneti di Vuillafans, che ospitano numerosi vitigni nobili fin dal XII secolo. Superate il villaggio fortificato di Châteauvieux-les-Fossés.

Español :

Descubra las orillas del Loue y los miradores sobre él y, a continuación, los viñedos de Vuillafans, cuna de numerosas variedades de uva nobles desde el siglo XII. Pase por el pueblo fortificado de Châteauvieux-les-Fossés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data