Entre Seine et forêt à Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Entre Seine et forêt à Meudon 56 avenue Jean Jaurès 92190 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France

Une promenade à pied dans Meudon qui permet de découvrir de superbes maisons d’architectes, dont certaines peuvent être admirées depuis la rue. Ailleurs, ce sont des ensembles d’habitation, qui marient la brique, le béton, ou la pierre de taille.

English :

A walk in Meudon which allows you to discover superb architect houses, some of which can be admired from the street. Elsewhere, there are housing complexes, which combine brick, concrete, or freestone.

Deutsch :

Ein Spaziergang durch Meudon führt an wunderschönen Architektenhäusern vorbei, von denen einige von der Straße aus bewundert werden können. Andernorts sind es Wohnkomplexe, die Backstein, Beton oder Quaderstein miteinander verbinden.

Italiano :

Passeggiando per Meudon si scoprono alcune superbe case di architetti, alcune delle quali possono essere ammirate dalla strada. Altrove, ci sono complessi abitativi che combinano mattoni, cemento e pietra tagliata.

Español :

Un paseo por Meudon revela algunas magníficas casas de arquitectos, algunas de las cuales se pueden admirar desde la calle. En otros lugares, hay complejos de viviendas que combinan el ladrillo, el hormigón y la piedra cortada.

