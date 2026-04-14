Découverte et pique-nique dans le jardin de sculptures du musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
Découverte et pique-nique dans le jardin de sculptures du musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon samedi 23 mai 2026.
Découverte et pique-nique dans le jardin de sculptures du musée Samedi 23 mai, 18h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Des tables et chaises sont à votre disposition pour pique-niquer dans le jardin du musée, récemment réaménagé : une cinquantaine de sculptures (de l’antiquité egyptienne à de nos jours) et des plantations renouvellées vous accueillent pour une pause entre culture et nature.
Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.
Visite libre du jardin de sculptures avec possibilité de pique-niquer
© Ville de Meudon
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