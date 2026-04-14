Visite flash de l’exposition « L’âme urbaine et artistique de l’Ouest parisien : la Collection Courtois », Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Visite flash de l’exposition « L’âme urbaine et artistique de l’Ouest parisien : la Collection Courtois » Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Découvrez une incroyable collection de 180 tableaux, estampes et dessins représentants les paysages et les villes de l’ouest parisien, de la fin du 19e siècle à de nos jours – Visite « flash » de 30 min

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.

Visite flash de l’exposition « L’âme urbaine et artistique de l’Ouest parisien : la Collection Courtois »

© Courtois-Zhang