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Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire de Meudon

Adresse : 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Samedi 23 mai
Le musée vous propose des animations gratuites pour toute la famille : expositions, ateliers, animations et même pique-nique dans le jardin sont au rendez-vous !
Entrée libre et gratuite jusqu’à 22h30.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.
Visite libre

©Musée d’art et d’histoire

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