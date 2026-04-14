Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Samedi 23 mai

Le musée vous propose des animations gratuites pour toute la famille : expositions, ateliers, animations et même pique-nique dans le jardin sont au rendez-vous !

Entrée libre et gratuite jusqu’à 22h30.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.

Visite libre

©Musée d’art et d’histoire