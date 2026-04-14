Sacs magiques en famille !, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
Sacs magiques en famille !, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon samedi 23 mai 2026.
Sacs magiques en famille ! Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Les sacs magiques permettent aux enfants et à leurs parents de faire une visite ludique grâce à un parcours-jeux : expérimenter la sculpture grâce à la pâte à modeler, construire un château en Lego, jeux d’boservation, de cartes, puzzles, desssins..
A retirer gratuitement à l’accueil
Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.
Visite ludique en famille à l’aide d’un sac magique
© Musée d’art et d’histoire de la Ville de Meudon
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