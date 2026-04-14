Sacs magiques en famille !, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Sacs magiques en famille ! Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Les sacs magiques permettent aux enfants et à leurs parents de faire une visite ludique grâce à un parcours-jeux : expérimenter la sculpture grâce à la pâte à modeler, construire un château en Lego, jeux d’boservation, de cartes, puzzles, desssins..

A retirer gratuitement à l’accueil

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.

Visite ludique en famille à l’aide d’un sac magique

© Musée d’art et d’histoire de la Ville de Meudon