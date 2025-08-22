Equi-Paradis Jaillans Drôme
Equi-Paradis
Equi-Paradis 65, Chemin du paradis 26300 Jaillans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Ecole équine (centre équestre) Pension Elevage.
Cours collectifs, cours particuliers, et stages à l’année.
Balades et randonnées dans le Vercors.
Equitation éthologique et bien être du cheval.
Ecoute, confiance et complicité Homme-Cheval.
http://www.equi-paradis.fr/Site_Word.htm +33 6 75 78 61 27
English :
Riding school Pension Breeding.
Group lessons, private lessons, courses all year.
Horseback riding and hikes in Vercors.
Development of the rider/horse pair.
Horse work, breaking-in and development )
Deutsch :
Reitschule (Reitzentrum) Pension Zucht.
Sowohl für Berufstätige als auch für Privatpersonen.
Entwicklung des Paares Reiter/Pferd.
Arbeit mit dem Pferd, Einreiten und Aufwertung.
Ausbildungen (Gruppenunterricht, Einzelunterricht, Praktika)
Italiano :
Scuola di equitazione (centro ippico) Pensione Allevamento.
Lezioni di gruppo, lezioni private e corsi tutto l’anno.
Passeggiate e cavalcate nel Vercors.
Equitazione etologica e benessere del cavallo.
Ascolto, fiducia e complicità tra uomo e cavallo.
Español :
Escuela de equitación (centro ecuestre) Pensión Cría.
Clases en grupo, clases particulares y cursos durante todo el año.
Paseos y excursiones por el Vercors.
Equitación etológica y bienestar de los caballos.
Escucha, confianza y complicidad entre el hombre y el caballo.
