Equi-Paradis Jaillans Drôme

Equi-Paradis

Equi-Paradis 65, Chemin du paradis 26300 Jaillans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ecole équine (centre équestre) Pension Elevage.

Cours collectifs, cours particuliers, et stages à l’année.

Balades et randonnées dans le Vercors.

Equitation éthologique et bien être du cheval.

Ecoute, confiance et complicité Homme-Cheval.

http://www.equi-paradis.fr/Site_Word.htm +33 6 75 78 61 27

English :

Riding school Pension Breeding.

Group lessons, private lessons, courses all year.

Horseback riding and hikes in Vercors.

Development of the rider/horse pair.

Horse work, breaking-in and development )

Deutsch :

Reitschule (Reitzentrum) Pension Zucht.

Sowohl für Berufstätige als auch für Privatpersonen.

Entwicklung des Paares Reiter/Pferd.

Arbeit mit dem Pferd, Einreiten und Aufwertung.

Ausbildungen (Gruppenunterricht, Einzelunterricht, Praktika)

Italiano :

Scuola di equitazione (centro ippico) Pensione Allevamento.

Lezioni di gruppo, lezioni private e corsi tutto l’anno.

Passeggiate e cavalcate nel Vercors.

Equitazione etologica e benessere del cavallo.

Ascolto, fiducia e complicità tra uomo e cavallo.

Español :

Escuela de equitación (centro ecuestre) Pensión Cría.

Clases en grupo, clases particulares y cursos durante todo el año.

Paseos y excursiones por el Vercors.

Equitación etológica y bienestar de los caballos.

Escucha, confianza y complicidad entre el hombre y el caballo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme