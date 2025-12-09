ESCAPADE NATURE SANS VOITURE DANS LES GRANDS SITES DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD Béziers Hérault

ESCAPADE NATURE SANS VOITURE DANS LES GRANDS SITES DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD Vélo de route Difficulté moyenne

Escapade nature sans voiture ESCAPADE NATURE SANS VOITURE DANS LES GRANDS SITES DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD Boulevard de Verdun 34500 Béziers Hérault Occitanie

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Le long du canal du Midi et des vignobles millénaires, de Béziers à la forteresse médiévale de Carcassonne en passant par la cité cathare de Minerve, les Grands Sites se parcourent au rythme des paysages, entre vignes et montagnes. Ces itinéraires invitent à prendre le temps de la découverte et de la rencontre. Nathalie et Pierre ont testé DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD

Difficulté moyenne

http://www.grandsite-carcassonne.fr/

English : ESCAPADE NATURE SANS VOITURE DANS LES GRANDS SITES DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD

Deutsch : ESCAPADE NATURE SANS VOITURE DANS LES GRANDS SITES DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD

Italiano :

Lungo il Canal du Midi e i suoi vigneti millenari, da Béziers alla fortezza medievale di Carcassonne, passando per la città catara di Minerve, i Grands Sites possono essere esplorati al ritmo del paesaggio, tra vigneti e montagne. Questi itinerari invitano a prendersi il tempo per scoprire e incontrare le persone. Nathalie e Pierre hanno testato DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD

Español : ESCAPADE NATURE SANS VOITURE DANS LES GRANDS SITES DE BÉZIERS À CARCASSONNE PAR LE NORD

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme