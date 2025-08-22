EV3 La Scandibérique étape G. Sully-sur-Loire / Châteauneuf-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret

EV3 La Scandibérique étape G. Sully-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire En VTC

EV3 La Scandibérique étape G. Sully-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45600 Sully-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 23000.0 Tarif :

Cet itinéraire, en rive droite et en site propre, permet de relier Sully-sur-Loire et son majestueux château dominant la Loire à Châteauneuf, symbole de la marine de Loire. Des sites exceptionnels s’égrènent le long du parcours abbaye de Saint-Benoît, oratoire carolingien de Germigny…

https://www.scandiberique.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This itinerary, on the right bank of the river, connects Sully-sur-Loire and its majestic castle overlooking the Loire River to Châteauneuf, symbol of the Loire River Navy. Exceptional sites are scattered along the route: abbey of Saint-Benoît, Carolingian oratory of Germigny…

Deutsch :

Diese Route am rechten Ufer und auf eigener Strecke verbindet Sully-sur-Loire und sein majestätisches Schloss, das die Loire überragt, mit Châteauneuf, dem Symbol der Loire-Marine. Entlang der Strecke befinden sich außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten: die Abtei von Saint-Benoît, das karolingische Or

Italiano :

Questo percorso, sulla riva destra del fiume, collega Sully-sur-Loire e il suo maestoso castello che domina la Loira a Châteauneuf, simbolo della Marina della Loira. Lungo il percorso sono disseminati siti eccezionali: l’abbazia di Saint-Benoît, l’oratorio carolingio di Germigny, ecc.

Español :

Este itinerario, en la orilla derecha del río y en su propio sitio, une Sully-sur-Loire y su majestuoso castillo que domina el Loira, con Châteauneuf, símbolo de la marina del Loira. Lugares excepcionales salpican el recorrido: la abadía de Saint-Benoît, el oratorio carolingio de Germigny…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire