Falaises Soubeyranes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Falaises Soubeyranes Sommet de la Grande Tête 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 120 Distance : 2600.0 Tarif :

Nichées entre La Ciotat et Cassis, les falaises Soubeyranes sont parmi les plus hautes d’Europe et offrent un panorama exceptionnel avec une vue imprenable sur les immensités de la Méditerranée.

http://destinationlaciotat.com/ +33 4 42 08 61 32

English :

Nestled between La Ciotat and Cassis, the Soubeyranes cliffs are among the highest in Europe and offer an exceptional panorama with a breathtaking view of the vastness of the Mediterranean.

Deutsch :

Die zwischen La Ciotat und Cassis eingebetteten Soubeyranes-Klippen gehören zu den höchsten in Europa und bieten ein außergewöhnliches Panorama mit einem atemberaubenden Blick auf die unendlichen Weiten des Mittelmeers.

Italiano :

Incastonate tra La Ciotat e Cassis, le scogliere di Soubeyranes sono tra le più alte d’Europa e offrono un panorama eccezionale con una vista mozzafiato sulla vastità del Mediterraneo.

Español :

Enclavados entre La Ciotat y Cassis, los acantilados de Soubeyranes figuran entre los más altos de Europa y ofrecen un panorama excepcional con una vista impresionante de la inmensidad del Mediterráneo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-27 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Ciotat